Express middleware for Pjax.

Installation

npm install express-pjax

Usage

If you use res.renderPjax method, the request of pjax will be handled automatically.

var express = require ( 'express' ); var pjax = require ( 'express-pjax' ); var app = express.createServer(); app.configure( function ( ) { app.use(pjax()); }); app.get( '/' , function ( req, res ) { res.renderPjax( 'index' , { locals : { hello : "Hello World!" } }); }); app.get( '/foo' , function ( req, res ) { res.renderPjax( 'foo' ); });

DEMO

https://github.com/abdelsaid/express-pjax-demo

TODO

Support redirect.

Copyright

Copyright (C) 2011 Dai Akatsuka, released under the MIT License.