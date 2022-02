expressNakedRedirect is a middleware for Express that redirects naked(root domain) request to www or its reverse.

Installation

$ npm install express-naked-redirect --save

Features

Redirect naked (root domain, non-www) request to www .

(root domain, non-www) request . Redirect www request to naked (root domain, non-www).

request (root domain, non-www). Redirect naked (root domain, non-www) request to specific subdomain .

(root domain, non-www) request . Redirect specific subdomain request to naked (root domain, non-www).

request (root domain, non-www). Redirect http request to https(or specific protocol).

Usage

Redirect naked to www

It allows you to redirect http://domain.tld to http://www.domain.tld

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )())

Redirect www to naked

It allows you to redirect http://www.domain.tld to http://domain.tld

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )( true ))

or

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )({ reverse : true }))

Redirect naked to specific subdomain

It allows you to redirect http://domain.tld to http://sub.domain.tld

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )( 'sub' ))

or

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )({ subDomain : 'sub' }))

Redirect specific subdomain to naked

It allows you to redirect http://sub.domain.tld to http://domain.tld

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )( true , 'sub' ))

or

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )({ reverse : true , subDomain : 'sub' }))

Redirect http to https

It allows you to redirect http://domain.tld to https://www.domain.tld

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )({ subDomain : 'www' , https : true }))

or

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )({ subDomain : 'www' , protocol : 'https' }))

Do not redirect specific paths

If you do not want to redirect specific paths, add except option. It requires url-pattern library separately.

app.use( require ( 'express-naked-redirect' )({ reverse : true , subDomain : 'sub' , except : [ '/foo/bar' , '/foo/bar/:id' ] }))

License

MIT License

Author

GONZO (oss@dp.farm)