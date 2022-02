Express Multipart File Parser

Parser for express that allows file upload with multipart/form-data

Works with Google Cloud Functions

Usage

const fileParser = require ( 'express-multipart-file-parser' ) ... app.use(fileParser) ... app.post( '/file' , (req, res) => { const { fieldname, originalname, encoding, mimetype, buffer, } = req.files[ 0 ] ... })

Usage with Options

const { fileParser } = require ( 'express-multipart-file-parser' ) ... app.use(fileParser({ rawBodyOptions : { limit : '15mb' , }, busboyOptions : { limits : { fields : 2 } }, }))

Options