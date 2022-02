It’s a mongoose model, REST controller and Express router code generator for Express.js 4 application.

Installation

$ npm install -g express-mongoose-generator

Usage

Non-Interactive mode

Generates a Mongoose model, a REST controller and Express router :

$ mongoose-gen -m car -f carDoor:number,color -r create: ./models/cardModel.js create: ./routes/cardRoutes.js create: ./controllers/cardController.js

Options

-m, --model <modelName> - the model name.

- the model name. -f, --fields <fields> - the fields (name1:type,name2:type).

- the fields (name1:type,name2:type). -r, --rest - enable generation REST.

- enable generation REST. -t, --tree <tree> files tree generation grouped by (t)ype or by (m)odule

files tree generation grouped by (t)ype or by (m)odule --ts generate TypeScrypt files

Available types

string

number

date

boolean

array

objectId

Interactive mode

Generates a Mongoose model, a REST controller and Express router :

$ mongoose-gen Model Name : car Available types : string, number, date, boolean, array Field Name (press < return > to stop adding fields) : door Field Type [string] : number Field Name (press < return > to stop adding fields) : color Field Type [string] : Field Name (press < return > to stop adding fields) : owner Field Type [string] : objectId Reference (model name referred by the objectId field) : User Field Name (press < return > to stop adding fields) : Generate Rest (yes/no) ? [yes] : Files tree generation grouped by Type or by Module (t/m) ? [t] : create: ./models/carModel.js create: ./routes/carsRoutes.js create: ./controllers/carController.js

Rendering

Model

models/carModel.js :

const mongoose = require ( 'mongoose' ); const Schema = mongoose.Schema; const carSchema = new Schema({ "color" : String , "door" : Number , "owner" : { type : Schema.Types.ObjectId, ref : 'User' } }); module .exports = mongoose.model( 'car' , carSchema);

Router

routes/carRoutes.js :

const express = require ( 'express' ); const router = express.Router(); const carController = require ( '../controllers/carController.js' ); router.get( '/' , carController.list); router.get( '/:id' , carController.show); router.post( '/' , carController.create); router.put( '/:id' , carController.update); router.delete( '/:id' , carController.remove); module .exports = router;

Controller

controllers/carController.js :

const carModel = require ( '../models/carModel.js' ); module .exports = { list : function ( req, res ) { carModel.find( function ( err, cars ) { if (err) { return res.status( 500 ).json({ message : 'Error getting car.' }); } return res.json(cars); }); }, show : function ( req, res ) { const id = req.params.id; carModel.findOne({ _id : id}, function ( err, car ) { if (err) { return res.status( 500 ).json({ message : 'Error getting car.' }); } if (!car) { return res.status( 404 ).json({ message : 'No such car' }); } return res.json(car); }); }, create : function ( req, res ) { const car = new carModel({ color : req.body.color, door : req.body.door }); car.save( function ( err, car ) { if (err) { return res.status( 500 ).json({ message : 'Error saving car' , error : err }); } return res.json({ message : 'saved' , _id : car._id }); }); }, update : function ( req, res ) { const id = req.params.id; carModel.findOne({ _id : id}, function ( err, car ) { if (err) { return res.status( 500 ).json({ message : 'Error saving car' , error : err }); } if (!car) { return res.status( 404 ).json({ message : 'No such car' }); } car.color = req.body.color ? req.body.color : car.color; car.door = req.body.door ? req.body.door : car.door; car.save( function ( err, car ) { if (err) { return res.status( 500 ).json({ message : 'Error getting car.' }); } if (!car) { return res.status( 404 ).json({ message : 'No such car' }); } return res.json(car); }); }); }, remove : function ( req, res ) { const id = req.params.id; carModel.findByIdAndRemove(id, function ( err, car ) { if (err) { return res.status( 500 ).json({ message : 'Error getting car.' }); } return res.json(car); }); } };

With files tree generation by module

Files tree generation grouped by Type or by Module (t/m) ? [t] : m create: ./car create: ./car/carModel.js create: ./car/carController.js create: ./car/carRoutes.js

You then only have to add router in app.js file and MongoDB connection whit Mongoose. app.js :

const routes = require ( './routes/index' ); const cars = require ( './routes/carRoutes' ); ... app.use( '/' , routes); app.use( '/cars' , cars); ...

Licence

Copyright (c) 2017 Damien Perrier Licensed under the MIT license.