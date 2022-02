List all routes used in Express.

Example App

const express = require ( 'express' ); const expressListRoutes = require ( 'express-list-routes' ); const app = express(); app.get( '/health' , fn) app.use( '/admin' , router); router.route( '/user' ) .post(fn) .get(fn) .put(fn);

List all Routes with prefix

expressListRoutes(app, { prefix : '/api/v1' });

Or only log out nested router routes

expressListRoutes(router);

Installation

npm install express-list-routes

Options

You can pass a second argument to set some options

{ prefix : '' , spacer : 7 }

Migrations

The order of the params have changed, and dropped support for freeform text.

BEFORE 0.1<

expressListRoutes({ prefix: '/api/v1' }, 'API:', router);

AFTER 1.0+