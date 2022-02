Express List Endpoints

Express endpoint parser to retrieve a list of the passed router with the set verbs.

Example of use

const listEndpoints = require ( 'express-list-endpoints' ) let app = require ( 'express' )(); app.route( '/' ) .all( function namedMiddleware ( req, res ) { }) .get( function ( req, res ) { }) .post( function ( req, res ) { }); app.route( '/about' ) .get( function ( req, res ) { }); console .log(listEndpoints(app));

Arguments

app - Express app or router instance

Your router instance ( router ) or your app instance ( app ).

Note: Pay attention that before call this script the router or app must have the endpoints registered due to detect them.

license

MIT