Express rate-limiter

Rate limiting middleware for Express applications built on redis

npm install express-limiter --save

var express = require ( 'express' ) var app = express() var client = require ( 'redis' ).createClient() var limiter = require ( 'express-limiter' )(app, client) limiter({ path : '/api/action' , method : 'get' , lookup : [ 'connection.remoteAddress' ], total : 150 , expire : 1000 * 60 * 60 }) app.get( '/api/action' , function ( req, res ) { res.send( 200 , 'ok' ) })

API options

limiter(options)

path : String optional route path to the request

: optional route path to the request method : String optional http method. accepts get , post , put , delete , and of course Express' all

: optional http method. accepts , , , , and of course Express' lookup : Function|String|Array.<String> value lookup on the request object. Can be a single value, array or function. See examples for common usages

: value lookup on the request object. Can be a single value, array or function. See examples for common usages total : Number allowed number of requests before getting rate limited

: allowed number of requests before getting rate limited expire : Number amount of time in ms before the rate-limited is reset

: amount of time in before the rate-limited is reset whitelist : function(req) optional param allowing the ability to whitelist. return boolean , true to whitelist, false to passthru to limiter.

: optional param allowing the ability to whitelist. return , to whitelist, to passthru to limiter. skipHeaders : Boolean whether to skip sending HTTP headers for rate limits ()

: whether to skip sending HTTP headers for rate limits () ignoreErrors : Boolean whether errors generated from redis should allow the middleware to call next(). Defaults to false.

: whether errors generated from redis should allow the middleware to call next(). Defaults to false. onRateLimited : Function called when a request exceeds the configured rate limit.

Examples

limiter({ ... lookup: 'connection.remoteAddress' ... }) limiter({ lookup : 'headers.x-forwarded-for' }) limiter({ lookup : 'user.id' }) limiter({ path : '*' , method : 'all' , lookup : 'connection.remoteAddress' }) limiter({ path : '*' , method : 'all' , lookup : [ 'user.id' , 'connection.remoteAddress' ] }) limiter({ path : '/delete/thing' , method : 'post' , lookup : 'user.id' , whitelist : function ( req ) { return !!req.user.is_admin } }) limiter({ path : '/delete/thing' , method : 'post' , lookup : 'user.id' , whitelist : function ( req ) { return !!req.user.is_admin }, skipHeaders : true }) limiter({ path : '*' , method : 'all' , lookup : 'connection.remoteAddress' , onRateLimited : function ( req, res, next ) { next({ message : 'Rate limit exceeded' , status : 429 }) } }) limiter({ lookup : function ( req, res, opts, next ) { if (validApiKey(req.query.api_key)) { opts.lookup = 'query.api_key' opts.total = 100 } else { opts.lookup = 'connection.remoteAddress' opts.total = 10 } return next() } })

as direct middleware

app.post( '/user/update' , limiter({ lookup : 'user.id' }), function ( req, res ) { User.find(req.user.id).update( function ( err ) { if (err) next(err) else res.send( 'ok' ) }) })

License MIT

Happy Rate Limiting!