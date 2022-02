Express IP

This is an express module for getting IP information using geoip-lite. It can also be used as express middleware. Basically its an express middleware. So with this, you can get info about an IP.

Installation

npm install express-ip

Usage

short

const express = require ( 'express' ); const app = express(); const expressip = require ( 'express-ip' ); app. use ( expressip (). getIpInfoMiddleware ); app.get( '/' , function (req, res) { res.send(req.ipInfo); });

full

const express = require ( 'express' ); const app = express(); const expressip = require ( 'express-ip' ); const PORT = process.env.PORT || 7000 ; const path = require ( 'path' ); app. use ( expressip (). getIpInfoMiddleware ); app.set( "PORT" , PORT); app.get( '/' , function (req, res) { res.send(req.ipInfo); }); app.listen(app.get( 'PORT' ), function () { console.log( 'Express started on http://localhost:' + app.get( 'PORT' ) + '; press Ctrl-C to terminate.' ); });

Author

Oyetoke Toby oyetoketoby80@gmail.com (http://patreon.com/oyetoketoby)