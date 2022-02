A Express middleware for handle Github Webhooks

To Install:

npm install express-github-webhook

To Use:

Make sure you use body-parser middleware for your Express app

var GithubWebHook = require ( 'express-github-webhook' ); var webhookHandler = GithubWebHook({ path : '/webhook' , secret : 'secret' }); let app = express(); app.use(bodyParser.json()); app.use(webhookHandler); webhookHandler.on( '*' , function ( event, repo, data ) { }); webhookHandler.on( 'event' , function ( repo, data ) { }); webhookHandler.on( 'reponame' , function ( event, data ) { }); webhookHandler.on( 'error' , function ( err, req, res ) { });

Where 'event' is the event name to listen to (sent by GitHub, such as 'push'), 'reponame' is the name of your repo.

'error' event is a special event, which will be triggered when something goes wrong in the handler (like failed to verify the signature).

Available options for creating handler are:

path: the path for the GitHub callback, only request that matches this path will be handled by the middleware.

secret (option): the secret used to verify the signature of the hook. If secret is set, then request without signature will fail the handler. If secret is not set, then the signature of the request (if any) will be ignored. Read more

deliveryHeader (option): header name for the delivery ID, defaults to x-github-delivery

eventHeader (option): header name for the event type, defaults to x-github-event

signatureHeader (option): header name for the event signature, defaults to x-hub-signature

signData (option): signature function used to compute and check event signatures, defaults to GitHub SHA1 HMAC signature. Will receive the secret and data to sign as arguments.

TODO

Add support for content type of application/x-www-form-urlencoded

Provide more available options

Get rid of body-parser middleware

License

MIT