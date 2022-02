A Redis store for express-brute

Installation

via npm:

npm install express-brute-redis

Usage

var ExpressBrute = require ( 'express-brute' ), RedisStore = require ( 'express-brute-redis' ); var store = new RedisStore({ host : '127.0.0.1' , port : 6379 }); var bruteforce = new ExpressBrute(store); app.post( '/auth' , bruteforce.prevent, function ( req, res, next ) { res.send( 'Success!' ); } );

Options

host A string containing redis server host (default: '127.0.0.1')

A string containing redis server host (default: '127.0.0.1') port The port number to connect to redis on (default: 6379)

The port number to connect to redis on (default: 6379) prefix An optional prefix for each redis key, in case you are sharing your redis servers with something generating its own keys.

An optional prefix for each redis key, in case you are sharing your redis servers with something generating its own keys. client Pre-connected redis client to use, rather than creating our own. Causes all other options besides prefix to be ignored (default: undefined)

Pre-connected redis client to use, rather than creating our own. Causes all other options besides to be ignored (default: undefined) ... The rest of the options will be passed directly to the node-redis constructor.

For details see node-redis.