A simple cache that supports expiring and namespace.

DEMO

expireCache( 'key1' , 123 ); console .log(expireCache( 'key1' )); expireCache.set( 'key2' , 456 ); console .log(expireCache.get( 'key2' )); var cache1 = expireCache.namespace( 'test' ); cache1( 'key' , 789 ); console .log(cache1( 'key' )); var cache2 = cache1.namespace( 'test' ); cache2( 'key' , 123 ); console .log(cache1( 'key' )); console .log(cache2( 'key' ));

Installation

Node.js:

npm install expire-cache

Bower:

bower install expire-cache

browser:

< script src = "/pathTo/expire-cache/index.js" > </ script >

API

var expireCache = require ( 'expire-cache' );

return all data

var data1 = expireCache(); var data2 = expireCache.get();

return data for key

var data1 = expireCache( 'test1' ); var data2 = expireCache.get( 'test2' );

set data with default expire time(5 sec), return expireCache

expireCache({ test1 : 123 }); expireCache.set({ test2 : 123 }); expireCache({ test3 : 1234 , test4 : 12345 }); expireCache( 'key1' , 123 ); expireCache.set( 'key2' , 123 ); expireCache( 'key3' , 1234 )( 'key4' , 12345 );

set data with expire time, return expireCache

expireCache({ test1 : 123 }, 1 ); expireCache.set({ test2 : 123 }, 1 ); expireCache( 'key1' , 123 , 10 ); expireCache.set( 'key2' , 123 , 10 );

remove all data, return expireCache

expireCache.remove();

remove data for key, return expireCache

expireCache.remove( 'key' ).remove( 'key1' , 'key2' , 'key3' ); expireCache.remove([ 'key1' , 'key2' , 'key3' ]); expireCache.remove( 'key' , [ 'key1' , 'key2' ], [ 'key3' , 'key4' , 'key5' ]);

return a sub expireCache with namespace and expire time(default 5 sec)