Native node.js Excel file parser. Only supports *.xlsx files for now.

Install

npm install excel

Use

import parseXlsx from 'excel' ; parseXlsx( 'Spreadsheet.xlsx' ).then( ( data ) => { });

If you have multiple sheets in your spreadsheet,

parseXlsx( 'Spreadsheet.xlsx' , '2' ).then( ( data ) => { });

Test

Run npm test

MIT License.

Thanks to all other contributors.