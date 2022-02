EWA (微信小程序增强开发工具)

Enhanced Wechat App Development Toolkit (微信小程序增强开发工具)

厌倦了不停的对比 taro、wepy 或者 mpvue 的特性,间歇性的踩雷,构建和运行速度慢以及 code once, run everywhere 的幻想。只想给小程序开发插上效率的翅膀 ~

功能特性

Async/Await 支持 Javascript ES2020 语法 原生小程序所有功能,无需学习,极易上手 微信接口 Promise 化 支持安装 NPM 包 支持 SCSS(或 LESS) 以及 小于 16k 的 background-image 支持 source map, 方便调试 添加新页面或新组件无需重启编译 允许自定义编译流程 自动兼容旧版本手机中的显示样式 支持 WXSS 和 SCSS(或 LESS) 混用 代码混淆及高度压缩,节省包大小 Typescript 支持 支持转换成 百度 / 字节跳动 / QQ / 支付宝小程序 多种小程序开发插件,为小程序开发减负,解放生产力

更多特性正在赶来 ... 敬请期待

安装

需要 node 版本 >= 10.13

npm i -g ewa-cli 或者 yarn global add ewa-cli

如何使用

创建新项目

ewa new your_project_name

注意:使用此方法,请务必对项目代码做好备份!!!

cd your_project_dir && ewa init

启动

运行 npm start 即可启动实时编译

运行 npm run build 即可编译线上版本(相比实时编译而言,去除了 source map 并增加了代码压缩混淆等,体积更小)

上述命令运行成功后,可以看到本地多了个 dist 目录,这个目录里就是生成的小程序相关代码。

使用微信开发者工具选择 dist 目录打开,即可预览项目

目录结构

├── .ewa 特殊占位目录,用于检查是否为 ewa 项目 ├── dist 小程序运行代码目录(该目录由 ewa 的 start 或者 build 指令自动编译生成,请不要直接修改该目录下的文件) ├── node_modules 外部依赖库 ├── src 代码编写的目录(该目录为使用 ewa 后的开发目录) │ ├── components 小程序组件目录 │ ├── pages 小程序页面目录 │ │ ├── index │ │ │ ├── index .js │ │ │ ├── index .wxml │ │ │ └── index .wxss │ │ └── logs │ │ ├── logs .js │ │ ├── logs .json │ │ ├── logs .wxml │ │ └── logs .wxss │ ├── templates 小程序模版目录 │ ├── utils │ │ └── util .js │ ├── app .js 小程序入口文件 │ ├── app .json 小程序全局配置文件 │ ├── app .wxss 小程序全局样式文件 │ └── project .config .json 微信开发者工具小程序项目配置文件 ├── ewa .config .js ewa 配置文件 ├── .gitignore ├── .eslintrc .js eslint 配置 └── package .json

命令行说明

概览

ewa <cmd> [args] 命令: ewa new <projectName> 创建新的微信小程序项目 [别名: create ] ewa init 在现有的小程序项目中初始化 EWA ewa start 启动 EWA 小程序项目实时编译 [别名: dev] ewa build 编译小程序静态文件 ewa clean 清理小程序静态文件 ewa upgrade 升级 EWA 工具 ewa generate < type > < name > 快速生成模版 [别名: g] 选项: -v, -h,

实时编译

ewa start 启动 EWA 小程序项目实时编译 选项: -v, --version 当前版本号 [布尔] -h, --help 获取使用帮助 [布尔] -t, -- type 构建目标 `weapp` 或 `swan` 或 `alipay` 或 `tt` 或 `qq` [字符串] [可选值: "weapp" , "swan" , "alipay" , "tt" , "qq" ] [默认值: "weapp" ]

构建

ewa build 编译小程序静态文件 选项: -v, --version 当前版本号 [布尔] -h, --help 获取使用帮助 [布尔] -t, -- type 构建目标 `weapp` 或 `swan` 或 `alipay` 或 `tt` 或 `qq` [字符串] [可选值: "weapp" , "swan" , "alipay" , "tt" , "qq" ] [默认值: "weapp" ]

快速生成样板文件

ewa generate < type > < name > 快速生成模版 位置: type 类型 `page` 或 `component` 或 ` template ` [字符串] [必需] [可选值: "page", "component", "template"] name 名称 [字符串] [必需] 选项: -v, -h, -d, [字符串] -i,

清理 dist 目录

ewa clean 清理小程序静态文件 选项: -v, --version 当前版本号 [布尔] -h, --help 获取使用帮助 [布尔] -t, -- type 构建目标 `weapp` 或 `swan` 或 `alipay` 或 `tt` 或 `qq` [字符串] [可选值: "weapp" , "swan" , "alipay" , "tt" , "qq" ] [默认值: "weapp" ]

多端支持和环境变量

多端支持

目前 EWA 支持 微信 / 百度 / 字节跳动 / QQ / 支付宝 5个平台的小程序。

只需要基于 微信小程序 开发,可以通过命令行工具自动构建为不同平台的小程序,具体参见上方的命令行说明。

多端构建的 dist 目录分别为:

微信: dist 百度: dist-swan 字节跳动: dist-tt QQ: dist-qq 支付宝: dist-alipay

环境变量

EWA 会提供 process.env.EWA_ENV 和 process.env.NODE_ENV 来辅助开发同学判断多端和不同的开发环境

可以在 .js 或 .ts 文件中直接使用,可选值见下方说明:

process .env .EWA_ENV : 多端支持的环境变量 可选值为 "weapp" 、 "swan" 、 "alipay" 、 "tt" 、 "qq" , 默认是 "weapp" process .env .NODE_ENV : 开发环境变量 可选值为 "development" 和 "production" , 分别对应 ewa start 和 ewa build 命令

功能插件

微信接口 Promise 化

const { api } = require ( 'ewa' ); Page({ async onLoad() { let { data } = await api.request({ url : 'http://your_api_endpoint' }); } })

插件: enableState

用途

在 Page 和 Component 中引入 this.setState(data, callback) 方法, 并根据 data 数据自动 diff 出变更, 减少单次 data 提交的数据量,避免超过小程序 1mb 的限制

常见问题

由于小程序本身的 bug, 当增量更新数组元素的时候, wxml 中无法正确获取到数组元素的 length

使用示例

const { enableState } = require ( 'ewa' ); enableState({ debug : true , component : true , page : true , overwriteArrayOnDeleted : true , autoSync : true }); Page({ data : { a : 1 , b : 1 , c : { d : 1 , e : 1 } } async onLoad() { this .setState({ a : 1 , b : 2 , c : { d : 2 , e : 1 } }); this .setState({ info : { name : 'My Page Title' } }).then( () => { }); await this .setState({ info : { name : 'My Page Title' } }); } })

插件: createStore

用途

支持设置全局响应式对象, 能够监听对象属性并自动更新到 data 中

使用示例

const { createStore } = require ( 'ewa' ); App({ ... globalData: createStore ( { a : 'old1' , b : { c : 'old2' } }, { $set : 'yourCustomSet' , $on : 'yourCustomOn' , $emit : 'yourCustomEmit' , $off : 'yourCustomOff' , $once : 'yourCustomOnce' , $watch : 'yourCustomWatch' } ) }) Page({ data : { a : '' , b : { c : '' } } }) onLoad() { App().globalData.a = 'new1' console .log( this .data.a === 'new1' ) App().globalData.b.c = 'new2' console .log( this .data.b.c === 'new2' ) } this .$on( 'test' , (val) => { console .log(val) }) this .$emit( 'test' , 'value' ); this .$once( 'test' , (val) => {}); this .$off( 'test' ); Page({ data : { prop : '' , obj : { key : '' } }, $watch : { 'prop' : function ( newVal, oldVal ) { }, 'obj' : { handler : function ( newVal, oldVal ) { }, deep : Boolean , immediate : Boolean } } });

配置

ewa 通过 ewa.config.js 来支持个性化配置。如下所示:

module .exports = { commonModuleName : 'vendors.js' , commonModulePattern : /[\\/](node_modules|utils|vendor)[\\/].+\.js/ , simplifyPath : false , aliasDirs : [ 'apis' , 'assets' , 'constants' , 'utils' ], copyFileTypes : [ 'png' , 'jpeg' , 'jpg' , 'gif' , 'svg' , 'ico' ], rules : [], plugins : [], autoCleanUnusedFiles : true , cssParser : 'sass' , hashedModuleIds : true , cache : true , customEnvironments : [], webpack : function ( config ) { return config; } };

更新日志

本项目遵从 Angular Style Commit Message Conventions,更新日志请查阅 Release。

常见问题 & Tips