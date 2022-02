Transform coordinate between earth(WGS-84) and mars in china(GCJ-02).

GCJ-02 coordiante is used by Google Maps, Autonavi Map and other china map service. (Baidu Map has an extra offset based on GCJ-02)

func WGStoGCJ (wgsLat, wgsLng float64) (gcjLat, gcjLng float64) void wgs2gcj ( double wgsLat, double wgsLng, double *gcjLat, double *gcjLng) eviltransform. wgs2gcj (wgsLat, wgsLng) \larryli\eviltransform\EvilTransform:: WGStoGCJ ($wgsLat, $wgsLng) EvilTransform.Transform. WGS2GCJ (wgsLat, wgsLng) wgs2Gcj (gcjLat, gcjLng)

Input WGS-84 coordinate(wgsLat, wgsLng) and convert to GCJ-02 coordinate(gcjLat, gcjLng). The output of JavaScript is like:

{ "lat" : xx.xxxx, "lng" : yy.yyyy}

func GCJtoWGS (gcjLat, gcjLng float64) (wgsLat, wgsLng float64) void gcj2wgs ( double gcjLat, double gcjLng, double *wgsLat, double *wgsLnt) eviltransform. gcj2wgs (gcjLat, gcjLng) \larryli\eviltransform\EvilTransform:: GCJtoWGS ($gcjLat, $gcjLng) EvilTransform.Transform. GCJ2WGS (gcjLat, gcjLng) gcj2Wgs (gcjLat, gcjLng)

Input GCJ-02 coordinate(gcjLat, gcjLng) and convert to WGS-84 coordinate(wgsLat, wgsLng). The output of JavaScript is like:

{ "lat" : xx.xxxx, "lng" : yy.yyyy}

The output WGS-84 coordinate's accuracy is 1m to 2m. If you want more exactly result, use GCJtoWGSExact/gcj2wgs_exact.

func GCJtoWGSExact (gcjLat, gcjLng float64) (wgsLat, wgsLng float64) void gcj2wgs_exact ( double gcjLat, double gcjLng, double *wgsLat, double *wgsLnt) eviltransform. gcj2wgs_exact (gcjLat, gcjLng) \larryli\eviltransform\EvilTransform:: GCJtoWGSExact ($gcjLat, $gcjLng) EvilTransform.Transform. GCJ2WGSExact (gcjLat, gcjLng) gcj2WgsExact (gcjLat, gcjLng)

Input GCJ-02 coordinate(gcjLat, gcjLng) and convert to WGS-84 coordinate(wgsLat, wgsLng). The output of JavaScript is like:

{ "lat" : xx.xxxx, "lng" : yy.yyyy}

The output WGS-84 coordinate's accuracy is less than 0.5m, but much slower than GCJtoWGS/gcj2wgs.

func Distance(latA, lngA, latB, lngB float64) float64 double distance(double latA, double lngA, double latB, double lngB) eviltransform .distance (latA, lngA, latB, lngB) \larryli\eviltransform\EvilTransform::Distance( $latA , $lngA , $latB , $lngB ) // PHP5. 4 + EvilTransform.Transform.Distance(latA, lngA, latB, lngB) //CSharp distance (lat, lng)

Calculate the distance between point(latA, lngA) and point(latB, lngB), unit in meter.

GCJ-02坐标用在谷歌地图,高德地图等中国地图服务。(百度地图要在GCJ-02基础上再加转换)

func WGStoGCJ (wgsLat, wgsLng float64) (gcjLat, gcjLng float64) void wgs2gcj ( double wgsLat, double wgsLng, double *gcjLat, double *gcjLng) eviltransform. wgs2gcj (wgsLat, wgsLng) \larryli\eviltransform\EvilTransform:: WGStoGCJ ($wgsLat, $wgsLng) EvilTransform.Transform. WGS2GCJ (wgsLat, wgsLng) wgs2Gcj (gcjLat, gcjLng)

输入WGS-84地球坐标(wgsLat, wgsLng),转换为GCJ-02火星坐标(gcjLat, gcjLng)。JavaScript输出格式如下:

{ "lat" : xx.xxxx, "lng" : yy.yyyy}

func GCJtoWGS (gcjLat, gcjLng float64) (wgsLat, wgsLng float64) void gcj2wgs ( double gcjLat, double gcjLng, double *wgsLat, double *wgsLnt) eviltransform. gcj2wgs (gcjLat, gcjLng) \larryli\eviltransform\EvilTransform:: GCJtoWGS ($gcjLat, $gcjLng) EvilTransform.Transform. GCJ2WGS (gcjLat, gcjLng) gcj2Wgs (gcjLat, gcjLng)

输入GCJ-02火星坐标(gcjLat, gcjLng),转换为WGS-84地球坐标(wgsLat, wgsLng)。JavaScript输出格式如下:

{ "lat" : xx.xxxx, "lng" : yy.yyyy}

输出的WGS-84坐标精度为1米到2米之间。如果要更精确的结果,使用GCJtoWGSExact/gcj2wgs_exact。

func GCJtoWGSExact (gcjLat, gcjLng float64) (wgsLat, wgsLng float64) void gcj2wgs_exact ( double gcjLat, double gcjLng, double *wgsLat, double *wgsLnt) eviltransform. gcj2wgs_exact (gcjLat, gcjLng) \larryli\eviltransform\EvilTransform:: GCJtoWGSExact ($gcjLat, $gcjLng) EvilTransform.Transform. GCJ2WGSExact (gcjLat, gcjLng) gcj2WgsExact (gcjLat, gcjLng)

输入GCJ-02火星坐标(gcjLat, gcjLng),转换为WGS-84地球坐标(wgsLat, wgsLng)。JavaScript 输出格式如下:

{ "lat" : xx.xxxx, "lng" : yy.yyyy}

输出的WGS-84坐标精度为0.5米内,但是计算速度慢于GCJtoWGS/gcj2wgs。

func Distance(latA, lngA, latB, lngB float64) float64 double distance(double latA, double lngA, double latB, double lngB) eviltransform .distance (latA, lngA, latB, lngB) \larryli\eviltransform\EvilTransform::Distance( $latA , $lngA , $latB , $lngB ) // PHP5. 4 + EvilTransform.Transform.Distance(latA, lngA, latB, lngB) //CSharp distance (lat, lng)

计算点(latA, lngA)和点(latB, lngB)之间的距离,单位为米。