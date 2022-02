Polyfill for Node core events.once .

Usage

events.once can be used directly or can polyfill the events module.

Polyfill

require ( 'events.once/polyfill' ) const { once, EventEmitter } = require ( 'events' ) async function run ( ) { const ee = new EventEmitter() process.nextTick( () => { ee.emit( 'myevent' , 42 ) }) const [value] = await once(ee, 'myevent' ) console .log(value) const err = new Error ( 'kaboom' ) process.nextTick( () => { ee.emit( 'error' , err) }) try { await once(ee, 'myevent' ) } catch (err) { console .log( 'error happened' , err) } } run()

Instead of requiring directly it can also be preloaded when starting a process:

node -r events.once/polyfill my-app.js

As an export

const once = require ( 'events.once' ) const { EventEmitter } = require ( 'events' ) async function run ( ) { const ee = new EventEmitter() process.nextTick( () => { ee.emit( 'myevent' , 42 ) }) const [value] = await once(ee, 'myevent' ) console .log(value) const err = new Error ( 'kaboom' ) process.nextTick( () => { ee.emit( 'error' , err) }) try { await once(ee, 'myevent' ) } catch (err) { console .log( 'error happened' , err) } } run()

Does it work with WebPack?

Yes

Does it work with Browserify?

Yes

License

MIT