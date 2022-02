EventProxy 仅仅是一个很轻量的工具,但是能够带来一种事件式编程的思维变化。有几个特点:

利用事件机制解耦复杂业务逻辑 移除被广为诟病的深度callback嵌套问题 将串行等待变成并行等待,提升多异步协作场景下的执行效率 友好的Error handling 无平台依赖,适合前后端,能用于浏览器和Node.js 兼容CMD,AMD以及CommonJS模块环境

现在的,无深度嵌套的,并行的

var ep = EventProxy.create( "template" , "data" , "l10n" , function ( template, data, l10n ) { _.template(template, data, l10n); }); $. get ("template", function (template) { ep.emit( "template" , template); }); $. get ("data", function (data) { ep.emit( "data" , data); }); $. get ("l10n", function (l10n) { ep.emit( "l10n" , l10n); });

过去的,深度嵌套的,串行的。

var render = function ( template, data ) { _.template(template, data); }; $. get ("template", function (template) { $. get ("data", function (data) { $. get ("l10n", function (l10n) { render(template, data, l10n); }); }); });

安装

Node用户

通过NPM安装即可使用:

$ npm install eventproxy

调用:

var EventProxy = require ( 'eventproxy' );

$ spm install eventproxy

Component

$ component install JacksonTian/eventproxy

前端用户

以下示例均指向Github的源文件地址,您也可以下载源文件到你自己的项目中。整个文件注释全面,带注释和空行,一共约500行。为保证EventProxy的易嵌入,项目暂不提供压缩版。用户可以自行采用Uglify、YUI Compressor或Google Closure Complier进行压缩。

普通环境

在页面中嵌入脚本即可使用:

< script src = "https://raw.github.com/JacksonTian/eventproxy/master/lib/eventproxy.js" > </ script >

使用:

var ep = new EventProxy();

SeaJS用户

SeaJS下只需配置别名,然后 require 引用即可使用。

seajs.config({ alias : { eventproxy : 'https://raw.github.com/JacksonTian/eventproxy/master/lib/eventproxy.js' } }); seajs.use([ 'eventproxy' ], function ( EventProxy ) { }); define( 'test' , function ( require, exports, modules ) { var EventProxy = require ( 'eventproxy' ); });

RequireJS用户

RequireJS实现的是AMD规范。

require .config({ paths : { eventproxy : "https://raw.github.com/JacksonTian/eventproxy/master/lib/eventproxy" } }); require ([ "eventproxy" ], function ( EventProxy ) { });

异步协作

多类型异步协作

此处以页面渲染为场景,渲染页面需要模板、数据。假设都需要异步读取。

var ep = new EventProxy(); ep.all( 'tpl' , 'data' , function ( tpl, data ) { }); fs.readFile( 'template.tpl' , 'utf-8' , function ( err, content ) { ep.emit( 'tpl' , content); }); db.get( 'some sql' , function ( err, result ) { ep.emit( 'data' , result); });

all 方法将handler注册到事件组合上。当注册的多个事件都触发后,将会调用handler执行,每个事件传递的数据,将会依照事件名顺序,传入handler作为参数。

快速创建

EventProxy提供了 create 静态方法,可以快速完成注册 all 事件。

var ep = EventProxy.create( 'tpl' , 'data' , function ( tpl, data ) { });

以上方法等效于

var ep = new EventProxy(); ep.all( 'tpl' , 'data' , function ( tpl, data ) { });

重复异步协作

此处以读取目录下的所有文件为例,在异步操作中,我们需要在所有异步调用结束后,执行某些操作。

var ep = new EventProxy(); ep.after( 'got_file' , files.length, function ( list ) { }); for ( var i = 0 ; i < files.length; i++) { fs.readFile(files[i], 'utf-8' , function ( err, content ) { ep.emit( 'got_file' , content); }); }

after 方法适合重复的操作,比如读取10个文件,调用5次数据库等。将handler注册到N次相同事件的触发上。达到指定的触发数,handler将会被调用执行,每次触发的数据,将会按触发顺序,存为数组作为参数传入。

持续型异步协作

此处以股票为例,数据和模板都是异步获取,但是数据会持续刷新,视图会需要重新刷新。

var ep = new EventProxy(); ep.tail( 'tpl' , 'data' , function ( tpl, data ) { }); fs.readFile( 'template.tpl' , 'utf-8' , function ( err, content ) { ep.emit( 'tpl' , content); }); setInterval( function ( ) { db.get( 'some sql' , function ( err, result ) { ep.emit( 'data' , result); }); }, 2000 );

tail 与 all 方法比较类似,都是注册到事件组合上。不同在于,指定事件都触发之后,如果事件依旧持续触发,将会在每次触发时调用handler,极像一条尾巴。

基本事件

通过事件实现异步协作是EventProxy的主要亮点。除此之外,它还是一个基本的事件库。携带如下基本API

on / addListener ,绑定事件监听器

/ ,绑定事件监听器 emit ,触发事件

,触发事件 once ,绑定只执行一次的事件监听器

,绑定只执行一次的事件监听器 removeListener ,移除事件的监听器

,移除事件的监听器 removeAllListeners ,移除单个事件或者所有事件的监听器

为了照顾各个环境的开发者,上面的方法多具有别名。

YUI3使用者, subscribe 和 fire 你应该知道分别对应的是 on / addListener 和 emit 。

和 你应该知道分别对应的是 / 和 。 jQuery使用者, trigger 对应的方法是 emit , bind 对应的就是 on / addListener 。

对应的方法是 , 对应的就是 / 。 removeListener 和 removeAllListeners 其实都可以通过别名 unbind 完成。

所以在你的环境下,选用你喜欢的API即可。

更多API的描述请访问API Docs。

异常处理

在异步方法中,实际上,异常处理需要占用一定比例的精力。在过去一段时间内,我们都是通过额外添加 error 事件来进行处理的,代码大致如下:

exports.getContent = function ( callback ) { var ep = new EventProxy(); ep.all( 'tpl' , 'data' , function ( tpl, data ) { callback( null , { template : tpl, data : data }); }); ep.bind( 'error' , function ( err ) { ep.unbind(); callback(err); }); fs.readFile( 'template.tpl' , 'utf-8' , function ( err, content ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } ep.emit( 'tpl' , content); }); db.get( 'some sql' , function ( err, result ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } ep.emit( 'data' , result); }); };

代码量因为异常的处理,一下子上去了很多。在这里EventProxy经过很多实践后,我们根据我们的最佳实践提供了优化的错误处理方案。

exports.getContent = function ( callback ) { var ep = new EventProxy(); ep.all( 'tpl' , 'data' , function ( tpl, data ) { callback( null , { template : tpl, data : data }); }); ep.fail(callback); fs.readFile( 'template.tpl' , 'utf-8' , ep.done( 'tpl' )); db.get( 'some sql' , ep.done( 'data' )); };

上述代码优化之后,业务开发者几乎不用关心异常处理了。代码量降低效果明显。 这里代码的转换,也许有开发者并不放心。其实秘诀在 fail 方法和 done 方法中。

神奇的fail

ep.fail(callback); ep.fail( function ( err ) { callback(err); }); ep.bind( 'error' , function ( err ) { ep.unbind(); callback(err); });

fail 方法侦听了 error 事件,默认处理卸载掉所有handler,并调用回调函数。

神奇的 throw

throw 是 ep.emit('error', err) 的简写。

var err = new Error (); ep.throw(err); ep.emit( 'error' , err);

神奇的done

ep.done( 'tpl' ); function ( err, content ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } ep.emit( 'tpl' , content); }

在Node的最佳实践中,回调函数第一个参数一定会是一个 error 对象。检测到异常后,将会触发 error 事件。剩下的参数,将触发事件,传递给对应handler处理。

done也接受回调函数

done 方法除了接受事件名外,还接受回调函数。如果是函数时,它将剔除第一个 error 对象(此时为 null )后剩余的参数,传递给该回调函数作为参数。该回调函数无需考虑异常处理。

ep.done( function ( content ) { ep.emit( 'someevent' , newcontent); });

当然手工emit的方式并不太好,我们更进一步的版本:

ep.done( 'tpl' , function ( tpl ) { return tpl.trim(); });

注意事项

如果 emit 需要传递多个参数时, ep.done(event, fn) 的方式不能满足需求,还是需要 ep.done(fn) ,进行手工 emit 多个参数。

神奇的group

fail 除了用于协助 all 方法完成外,也能协助 after 中的异常处理。另外,在 after 的回调函数中,结果顺序是与用户 emit 的顺序有关。为了满足返回数据按发起异步调用的顺序排列, EventProxy 提供了 group 方法。

var ep = new EventProxy(); ep.after( 'got_file' , files.length, function ( list ) { }); for ( var i = 0 ; i < files.length; i++) { fs.readFile(files[i], 'utf-8' , ep.group( 'got_file' )); }

group 秉承 done 函数的设计,它包含异常的传递。同时它还隐含了对返回数据进行编号,在结束时,按顺序返回。

ep.group( 'got_file' ); function ( err, data ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } ep.emit( 'got_file' , data); };

当回调函数的数据还需要进行加工时,可以给 group 带上回调函数,只要在操作后将数据返回即可:

ep.group( 'got_file' , function ( data ) { return data; });

异步事件触发: emitLater && doneLater

在node中, emit 方法是同步的,EventProxy中的 emit , trigger 等跟node的风格一致,也是同步的。看下面这段代码,可能眼尖的同学一下就发现了隐藏的bug:

var ep = EventProxy.create(); db.check( 'key' , function ( err, permission ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } ep.emit( 'check' , permission); }); ep.once( 'check' , function ( permission ) { permission && db.get( 'key' , function ( err, data ) { if (err) { return ep.emit( 'error' ); } ep.emit( 'get' , data); }); }); ep.once( 'get' , function ( err, data ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } render(data); }); ep.on( 'error' , errorHandler);

没错,万一 db.check 的 callback 被同步执行了,在 ep 监听 check 事件之前,它就已经被抛出来了,后续逻辑没办法继续执行。尽管node的约定是所有的 callback 都是需要异步返回的,但是如果这个方法是由第三方提供的,我们没有办法保证 db.check 的 callback 一定会异步执行,所以我们的代码通常就变成了这样:

var ep = EventProxy.create(); ep.once( 'check' , function ( permission ) { permission && db.get( 'key' , function ( err, data ) { if (err) { return ep.emit( 'error' ); } ep.emit( 'get' , data); }); }); ep.once( 'get' , function ( err, data ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } render(data); }); ep.on( 'error' , errorHandler); db.check( 'key' , function ( err, permission ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } ep.emit( 'check' , permission); });

我们被迫把 db.check 挪到最后,保证事件先被监听,再执行 db.check 。 check -> get -> render 的逻辑,在代码中看起来变成了 get -> render -> check 。如果整个逻辑更加复杂,这种风格将会让代码很难读懂。

这时候,我们需要的就是 异步事件触发:

var ep = EventProxy.create(); db.check( 'key' , function ( err, permission ) { if (err) { return ep.emitLater( 'error' , err); } ep.emitLater( 'check' , permission); }); ep.once( 'check' , function ( permission ) { permission && db.get( 'key' , function ( err, data ) { if (err) { return ep.emit( 'error' ); } ep.emit( 'get' , data); }); }); ep.once( 'get' , function ( err, data ) { if (err) { return ep.emit( 'error' , err); } render(data); }); ep.on( 'error' , errorHandler);

上面代码中,我们把 db.check 的回调函数中的事件通过 emitLater 触发,这样,就算 db.check 的回调函数被同步执行了,事件的触发也还是异步的, ep 在当前事件循环中监听了所有的事件,之后的事件循环中才会去触发 check 事件。代码顺序将和逻辑顺序保持一致。 当然,这么复杂的代码,必须可以像 ep.done() 一样通过 doneLater 来解决:

var ep = EventProxy.create(); db.check( 'key' , ep.doneLater( 'check' )); ep.once( 'check' , function ( permission ) { permission && db.get( 'key' , ep.done( 'get' )); }); ep.once( 'get' , function ( data ) { render(data); }); ep.fail(errorHandler);

最终呈现出来的,是一段简洁且清晰的代码。

注意事项

请勿使用 all 作为业务中的事件名。该事件名为保留事件。

作为业务中的事件名。该事件名为保留事件。 异常处理部分,请遵循 Node 的最佳实践(回调函数首个参数为异常传递位)。

贡献者们

谢谢 EventProxy 的使用者们,享受 EventProxy 的过程,也给 EventProxy 回馈良多。

License

The MIT License。请自由享受开源。

