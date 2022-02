Environment agnostic event emitter

Installation

npm install event-emitter

To port it to Browser or any other (non CJS) environment, use your favorite CJS bundler. No favorite yet? Try: Browserify, Webmake or Webpack

Usage

var ee = require ( 'event-emitter' ); var MyClass = function ( ) { }; ee(MyClass.prototype); var emitter = new MyClass(), listener; emitter.on( 'test' , listener = function ( args ) { }); emitter.once( 'test' , function ( args ) { }); emitter.emit( 'test' , arg1, arg2 ); emitter.emit( 'test' , arg1, arg2 ); emitter.off( 'test' , listener); emitter.emit( 'test' , arg1, arg2 );

Additional utilities

Removes all listeners from given event emitter object

Whether object has some listeners attached to the object. When name is provided, it checks listeners for specific event name

var emitter = ee(); var hasListeners = require ( 'event-emitter/has-listeners' ); var listener = function ( ) {}; hasListeners(emitter); emitter.on( 'foo' , listener); hasListeners(emitter); hasListeners(emitter, 'foo' ); hasListeners(emitter, 'bar' ); emitter.off( 'foo' , listener); hasListeners(emitter, 'foo' );

Pipes all events from source emitter onto target emitter (all events from source emitter will be emitted also on target emitter, but not other way).

Returns pipe object which exposes pipe.close function. Invoke it to close configured pipe.

It works internally by redefinition of emit method, if in your interface this method is referenced differently, provide its name (or symbol) with third argument.

Unifies event handling for two objects. Events emitted on emitter1 would be also emitted on emitter2, and other way back.

Non reversible.

var eeUnify = require ( 'event-emitter/unify' ); var emitter1 = ee(), listener1, listener3; var emitter2 = ee(), listener2, listener4; emitter1.on( 'test' , listener1 = function ( ) { }); emitter2.on( 'test' , listener2 = function ( ) { }); emitter1.emit( 'test' ); emitter2.emit( 'test' ); var unify = eeUnify(emitter1, emitter2); emitter1.emit( 'test' ); emitter2.emit( 'test' ); emitter1.on( 'test' , listener3 = function ( ) { }); emitter2.on( 'test' , listener4 = function ( ) { }); emitter1.emit( 'test' ); emitter2.emit( 'test' );

Tests

npm test

To report a security vulnerability, please use the Tidelift security contact. Tidelift will coordinate the fix and disclosure.