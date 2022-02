eval5

中文 | English

基于 TypeScript 编写的 JavaScript 解释器,支持完整 ES5 语法

支持浏览器、node.js、小程序等 JavaScript 运行环境

在线体验

更多示例

使用场景

浏览器环境中需要使用沙盒环境执行 JavaScript 脚本

控制执行时长

不支持 eval Function 的 JavaScript 运行环境:如 微信小程序 demo we-script taro-script

的 JavaScript 运行环境:如 微信小程序 demo we-script taro-script 研究/学习用

支持 ECMAScript 版本

ES5

安装

npm install --save eval5

使用

import { Interpreter } from "eval5" ; const interpreter = new Interpreter( window , { timeout : 1000 , }); let result; try { result = interpreter.evaluate( "1+1" ); console .log(result); interpreter.evaluate( "var a=100" ); interpreter.evaluate( "var b=200" ); result = interpreter.evaluate( "a+b" ); console .log(result); } catch (e) { console .log(e); }

参数

interface Options { timeout?: number ; rootContext?: {} | null ; globalContextInFunction?: any ; }

示例

import { Interpreter } from "eval5" ; const ctx = {}; const interpreter = new Interpreter(ctx, { rootContext : window , timeout : 1000 , }); interpreter.evaluate( ` a = 100; console.log(a); // 100 ` ); window .a;

Interpreter

version

当前版本

global

默认值: {}

设置默认的全局作用域

Interpreter.global = window ; const interpreter = new Interpreter(); interpreter.evaluate( 'alert("hello eval5")' );

globalContextInFunction

默认值: undefined

eval5 不支持 use strict 严格模式, 在非严格下的函数中 this 默认指向的是全局作用域,但在 eval5 中是 undefined , 可通过 globalContextInFunction 来设置默认指向。

import { Interpreter } from "Interpreter" ; const ctx = {}; const interpreter = new Interpreter(ctx); interpreter.evaluate( ` this; // ctx function func(){ return this; // undefined } func(); ` );

import { Interpreter } from "Interpreter" ; Interpreter.globalContextInFunction = window ; const ctx = {}; const interpreter = new Interpreter({}); interpreter.evaluate( ` this; // ctx function func(){ return this; // window } func(); ` );

原因,示例代码:

注意: alert异常

import { Interpreter } from "Interpreter" ; Interpreter.globalContextInFunction = {}; const ctx = {alert: alert}; const interpreter = new Interpreter(ctx); interpreter.evaluate(` alert( 'Hello eval5' ); `);

constructor(context = Interpreter.global, options?: Options )

构造函数

Interpreter 的实例方法

evaluate(code: string): any

执行给定的字符串代码,并返回最后一个表达式的值

import { Interpreter } from "Interpreter" ; const interpreter = new Interpreter( window ); const result = interpreter.evaluate( ` var a = 100; var b = 200; a+b; ` ); console .log(result);

appendCode(code: string): any

evaluate 的别名

getExecutionTime(): number

获取上一次调用 evaluate 的执行时长

setExecTimeout(timeout: number = 0): void

设置执行时长

getOptions(): Readonly<Options>

获取解释器参数

执行给定的字符串代码,并返回最后一个表达式的值

注: 该函数每次执行都会创建一个新的解释器

import { evaluate } from "eval5" ; evaluate( ` var a = 100; var b = 100; console.log(a+b); ` , { console : console } ); evaluate( ` a; ` );

Function

该函数会将 Interpreter.global Interpreter.globalContextInFunction 当作默认值并创建新的解释器

import { Function } from "eval5" ; const func = new Function ( "a" , "b" , "return a+b;" ); console .log(func( 100 , 200 ));

vm

查看 vm

vm.createContext

vm.compileFunction

vm.runInContext

vm.runInNewContext

vm.Script

License

MIT

相关