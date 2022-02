EvEmitter

Lil' event emitter — add a little pub/sub

EvEmitter adds publish/subscribe pattern to a browser class. It's a smaller version of Olical/EventEmitter. That EventEmitter is full featured, widely used, and great. This EvEmitter has just the base event functionality to power the event API in libraries like Isotope, Flickity, Masonry, and imagesLoaded.

API

class MyClass extends EvEmitter {} Object .assign( MyClass.prototype, EvEmitter.prototype ); let emitter = new EvEmitter();

on

Add an event listener.

emitter.on( eventName, listener )

eventName - String - name of the event

- String - name of the event listener - Function

off

Remove an event listener.

emitter.off( eventName, listener )

once

Add an event listener to be triggered only once.

emitter.once( eventName, listener )

emitEvent

Trigger an event.

emitter.emitEvent( eventName, args )

eventName - String - name of the event

- String - name of the event args - Array - arguments passed to listeners

allOff

Removes all event listeners.

emitter.allOff()

Code example

var emitter = new EvEmitter(); function hey ( a, b, c ) { console .log( 'Hey' , a, b, c ) } function ho ( a, b, c ) { console .log( 'Ho' , a, b, c ) } function letsGo ( a, b, c ) { console .log( 'Lets go' , a, b, c ) } emitter.on( 'rock' , hey ) emitter.on( 'rock' , ho ) emitter.once( 'rock' , letsGo ) emitter.emitEvent( 'rock' , [ 1 , 2 , 3 ] ) emitter.off( 'rock' , ho ) emitter.emitEvent( 'rock' , [ 4 , 5 , 6 ] )

Browser support

EvEmitter v2 uses ES6 features like for...of loops and class definition as such it supports Chrome 49+, Firefox 45+, Safari 9+, and Edge 13+.

For older browser support, use EvEmitter v1.

License

EvEmitter is released under the MIT License. Have at it.