ETPL是一个强复用、灵活、高性能的JavaScript模板引擎，适用于浏览器端或Node环境中视图的生成。
除了通过github clone外，你可以通过
右键另存的方式获得ETpl:
也可以通过CDN引用:
<script src="http://s1.bdstatic.com/r/www/cache/ecom/etpl/3-2-0/etpl.js"></script>
ETpl可以在
CommonJS/AMD的模块定义环境中使用，也能直接在页面下通过
script标签引用。
直接通过script标签引用，你可以获得一个全局的
etpl变量
<script src="etpl.js"></script>
在AMD环境的模块定义时，你可以通过
同步require获得ETpl模块
define(function (require) {
var etpl = require('etpl');
});
在AMD环境，你也可以通过
异步require获得ETpl模块
require([ 'etpl' ], function (etpl) {
});
在AMD环境下，请确保你的require.config配置能够让Loader找到ETpl模块
你可以通过
npm来安装ETpl
$ npm install etpl
安装完成后，你就可以通过
require获得一个ETpl模块，正常地使用它
var etpl = require('etpl');
使用ETPL模块，对模板源代码进行编译，会能得到编译后的function
var render = etpl.compile('Hello ${name}!');
执行这个function，传入数据对象，就能得到模板执行的结果了
var text = render({ name: 'etpl' });
查看更多例子，或者对模板渲染结果有疑虑，就去ETPL的example看看吧。
通过文档，你可以更详细地了解ETpl的语法格式、使用方法、API等内容。
我们认为，当前流行的通过
block来表达模板继承中的变化，是更好的表达方式。所以在ETpl3中，我们优化了母版的语法，删除了
master、
contentplacehoder、
content标签，引入了
block标签。
对于ETpl2的使用者，我们提供一个etpl2to3工具，能够帮助你平滑地将ETpl2的模板翻译成ETpl3。
ETpl2中，为了前向兼容，Engine的
get方法可以根据target名称获取模板内容。
ETpl3不再支持该方法，所有的模板都通过render来使用：
如果仍需要该功能，说明你正在维护一个遗留系统，并且没有很频繁的升级需求。请继续使用ETpl2。
ETpl的前身是ER框架自带的简易模板引擎，其基本与前身保持兼容。但出于代码体积和使用频度的考虑，ETpl删除了
mergeAPI。如果想要该API，请在自己的应用中加入如下代码：
/**
* 执行模板渲染，并将渲染后的字符串作为innerHTML填充到HTML元素中。
* 兼容老版本的模板引擎api
*
* @param {HTMLElement} element 渲染字符串填充的HTML元素
* @param {string} name target名称
* @param {Object=} data 模板数据
*/
etpl.merge = function ( element, name, data ) {
if ( element ) {
element.innerHTML = this.render( name, data );
}
};