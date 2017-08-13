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etpl

by ecomfe
3.2.0 (see all)

ETPL是一个强复用、灵活、高性能的JavaScript模板引擎，适用于浏览器端或Node环境中视图的生成。

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7

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DefinitelyTyped

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ETPL (Enterprise Template)

Build Status

ETPL是一个强复用、灵活、高性能的JavaScript模板引擎，适用于浏览器端或Node环境中视图的生成。

WebSite

Download

除了通过github clone外，你可以通过右键另存的方式获得ETpl:

也可以通过CDN引用:

<script src="http://s1.bdstatic.com/r/www/cache/ecom/etpl/3-2-0/etpl.js"></script>

Start

ETpl可以在CommonJS/AMD的模块定义环境中使用，也能直接在页面下通过script标签引用。

浏览器环境

直接通过script标签引用，你可以获得一个全局的etpl变量

<script src="etpl.js"></script>

在AMD环境的模块定义时，你可以通过同步require获得ETpl模块

define(function (require) {
    var etpl = require('etpl');
});

在AMD环境，你也可以通过异步require获得ETpl模块

require([ 'etpl' ], function (etpl) {
});

在AMD环境下，请确保你的require.config配置能够让Loader找到ETpl模块

Node.JS环境

你可以通过npm来安装ETpl

$ npm install etpl

安装完成后，你就可以通过require获得一个ETpl模块，正常地使用它

var etpl = require('etpl');

使用

使用ETPL模块，对模板源代码进行编译，会能得到编译后的function

var render = etpl.compile('Hello ${name}!');

执行这个function，传入数据对象，就能得到模板执行的结果了

var text = render({ name: 'etpl' });

查看更多例子，或者对模板渲染结果有疑虑，就去ETPL的example看看吧。

Documents

通过文档，你可以更详细地了解ETpl的语法格式、使用方法、API等内容。

Compatibility

ETpl3的新语法

我们认为，当前流行的通过block来表达模板继承中的变化，是更好的表达方式。所以在ETpl3中，我们优化了母版的语法，删除了mastercontentplacehodercontent标签，引入了block标签。

对于ETpl2的使用者，我们提供一个etpl2to3工具，能够帮助你平滑地将ETpl2的模板翻译成ETpl3。

get

ETpl2中，为了前向兼容，Engine的get方法可以根据target名称获取模板内容。

ETpl3不再支持该方法，所有的模板都通过render来使用：

  • 直接使用engine实例的render方法
  • 调用renderer function

如果仍需要该功能，说明你正在维护一个遗留系统，并且没有很频繁的升级需求。请继续使用ETpl2。

merge

ETpl的前身是ER框架自带的简易模板引擎，其基本与前身保持兼容。但出于代码体积和使用频度的考虑，ETpl删除了mergeAPI。如果想要该API，请在自己的应用中加入如下代码：

/**
 * 执行模板渲染，并将渲染后的字符串作为innerHTML填充到HTML元素中。
 * 兼容老版本的模板引擎api
 * 
 * @param {HTMLElement} element 渲染字符串填充的HTML元素
 * @param {string} name target名称
 * @param {Object=} data 模板数据
 */
etpl.merge = function ( element, name, data ) {
    if ( element ) {
        element.innerHTML = this.render( name, data );
    }
};

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