ETPL (Enterprise Template)

ETPL是一个强复用、灵活、高性能的JavaScript模板引擎,适用于浏览器端或Node环境中视图的生成。

WebSite

Download

除了通过github clone外,你可以通过 右键另存 的方式获得ETpl:

也可以通过CDN引用:

< script src = "http://s1.bdstatic.com/r/www/cache/ecom/etpl/3-2-0/etpl.js" > </ script >

Start

ETpl可以在 CommonJS/AMD 的模块定义环境中使用,也能直接在页面下通过 script 标签引用。

浏览器环境

直接通过script标签引用,你可以获得一个全局的 etpl 变量

< script src = "etpl.js" > </ script >

在AMD环境的模块定义时,你可以通过 同步require 获得ETpl模块

define( function ( require ) { var etpl = require ( 'etpl' ); });

在AMD环境,你也可以通过 异步require 获得ETpl模块

require ([ 'etpl' ], function ( etpl ) { });

在AMD环境下,请确保你的require.config配置能够让Loader找到ETpl模块

你可以通过 npm 来安装ETpl

npm install etpl

安装完成后,你就可以通过 require 获得一个ETpl模块,正常地使用它

var etpl = require ( 'etpl' );

使用

使用ETPL模块,对模板源代码进行编译,会能得到编译后的function

var render = etpl.compile( 'Hello ${name}!' );

执行这个function,传入数据对象,就能得到模板执行的结果了

var text = render({ name : 'etpl' });

查看更多例子,或者对模板渲染结果有疑虑,就去ETPL的example看看吧。

Documents

通过文档,你可以更详细地了解ETpl的语法格式、使用方法、API等内容。

Related

Sublime Text 语法高亮插件:sublime-etpl

vim 语法高亮插件:vim-etpl

Atom 语法高亮插件:atom-etpl

Compatibility

ETpl3的新语法

我们认为,当前流行的通过 block 来表达模板继承中的变化,是更好的表达方式。所以在ETpl3中,我们优化了母版的语法,删除了 master 、 contentplacehoder 、 content 标签,引入了 block 标签。

对于ETpl2的使用者,我们提供一个etpl2to3工具,能够帮助你平滑地将ETpl2的模板翻译成ETpl3。

get

ETpl2中,为了前向兼容,Engine的 get 方法可以根据target名称获取模板内容。

ETpl3不再支持该方法,所有的模板都通过render来使用:

直接使用engine实例的render方法

调用renderer function

如果仍需要该功能,说明你正在维护一个遗留系统,并且没有很频繁的升级需求。请继续使用ETpl2。

merge

ETpl的前身是ER框架自带的简易模板引擎,其基本与前身保持兼容。但出于代码体积和使用频度的考虑,ETpl删除了 merge API。如果想要该API,请在自己的应用中加入如下代码: