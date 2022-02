Ethereum Blockies Base64

A tiny library for generating blocky identicons as base64 encoded PNGs.

See a live demo of it in action

Install

npm install --save ethereum-blockies-base64 yarn add ethereum-blockies-base64

Use

Vanilla JS

import makeBlockie from 'ethereum-blockies-base64' ; const img = new Image() ; img.src = makeBlockie( '0x7cB57B5A97eAbe94205C07890BE4c1aD31E486A8' ); document .body.appendChild(img);

React

import React from 'react' ; import makeBlockie from 'ethereum-blockies-base64' ; class Blockie extends React . Component { render() { return < img src = {makeBlockie(this.props.address)}/ > } }

Note: In a real setting, we recommend saving to state and re-making the blockie on prop change for better re-render performance.

License

MIT