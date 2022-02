Ethereum address validation

This is a clone of the web3.js isAddress utility method, but without the rest of web3.js.

Install

npm install ethereum-address

Usage

var ethereum_address = require ( 'ethereum-address' ); if (ethereum_address.isAddress(value)) { console .log( 'Valid ethereum address.' ); } else { console .log( 'Invalid Ethereum address.' ); }

API

isAddress (address)

Returns true if the address (string) is an Ethereum address

isChecksumAddress (address)

Returns true if the address (string) is an Ethereum checksum address