json-rpc-engine middleware implementing ethereum filter methods. Backed by an eth-block-tracker and web3 provider interface ( web3.currentProvider ).

supported rpc methods

eth_newFilter

eth_newBlockFilter

eth_newPendingTransactionFilter

eth_uninstallFilter

eth_getFilterChanges

eth_getFilterLogs

usage

basic usage:

const filterMiddleware = createFilterMiddleware({ blockTracker, provider }) engine.push(filterMiddleware)

cleanup:

filterMiddleware.destroy()

Running Tests

yarn test

Changelog