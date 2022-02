Wraps a TypeScript compiler checks

INSTALL

npm install --save-dev eslint-plugin-tsc

USAGE

Configure it in your configuration file:

Add to plugins section:

tsc

Add rule to rules section, e.g.

"tsc/config" : [1, { configFile: "tsconfig.json" }]

RULES

Configuration { configFile: string, compilerOptions?: ts.CompilerOptions }

configFile path to tsconfig.json file (it's better to specify an absolute path)

compilerOptions ability to override compilerOptions defined in config file

CHANGELOG

TODO

