Various ESLint rules to make you Vue(x) code a bit stricter

🥋 Requirements

ESLint >=4.15.0

Node.js >=8.0.0

🏋 Installation

$ npm i eslint eslint-plugin- strict -vue

🤹‍ Usage

Configure it in .eslintrc or package.json :

{ "name" : "my-awesome-project" , "eslintConfig" : { "parserOptions" : { "ecmaVersion" : 2018 , "sourceType" : "module" }, "plugins" : [ "strict-vue" ], "rules" : { "strict-vue/require-jsdoc" : "error" , "strict-vue/no-root-store-calls" : "error" , "strict-vue/no-root-store-assets" : "error" , } } }

🎭 Rules

require-jsdoc - require JSdoc comments for Vue props, and Vuex actions and state.

no-root-store-calls - disallow dispatch/commit to the global namespase.

no-root-store-assets - disallow the use of rootGetters and rootStore.

License

MIT