ESlint plugin to define custom module dependency rules.

NOTE: eslint-plugin-strict-dependencies uses tsconfig, tsconfig.json must be present.

Installation

npm install eslint-plugin- strict -dependencies

Supported Rules

strict-dependencies module: string (Glob or Forward matching string) target module path allowReferenceFrom: string[] (Glob or Forward matching string) Paths of files where target module imports are allowed. allowSameModule: boolean Whether it can be imported by other files in the same directory



Options

resolveRelativeImport: boolean[default = false] Whether to resolve relative import as in the following example src/components/aaa.ts import bbb from './bbb' ; resolveRelativeImport = false : Resolve as ./bbb (excluded from lint target) resolveRelativeImport = true : Resolve as src/components/bbb : (included from lint target)



Usage

.eslintrc:

"plugins" : [ "strict-dependencies" , ], "rules" : { "strict-dependencies/strict-dependencies" : [ "error" , [ { "module" : "src/components/page" , "allowReferenceFrom" : [ "src/pages" ], "allowSameModule" : false }, { "module" : "src/components/ui" , "allowReferenceFrom" : [ "src/components/page" ], "allowSameModule" : true }, { "module" : "next/router" , "allowReferenceFrom" : [ "src/libs/router.ts" ], "allowSameModule" : false }, ], ] }

License

MIT