ESLint rules for redux-saga.

Usage

Install the plugin:

npm

npm i -D eslint-plugin-redux-saga

yarn

yarn add -D eslint-plugin-redux-saga

And add it to your .eslintrc file:

{ "plugins" : [ "redux-saga" ] }

Rules

Rule Description Recommended Fixable yield-effects Ensure effects are yielded no-yield-in-race Prevent usage of yield in race entries no-unhandled-errors Ensures error handling on sagas

Recommended configuration

This plugin exports the recommended configuration that enforces all the rules. To use it, add following property to .eslintrc file: