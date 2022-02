ESLint rules for internationalization.

Installation

Install ESLint as a dev-dependency:

$ npm install --save-dev eslint

Install eslint-plugin-i18n as a dev-dependency:

$ npm install --save-dev eslint-plugin-i18n

Configuration

Add plugins section to your .eslintrc and specify eslint-plugin-i18n as a plugin:

{ "plugins" : [ "i18n" ] }

Finally, enable the rules that you would like to use.

{ "rules" : { "i18n/no-chinese-character" : 1 , "i18n/no-greek-character" : 1 , "i18n/no-japanese-character" : 1 , "i18n/no-korean-character" : 1 , "i18n/no-russian-character" : 1 , "i18n/no-thai-character" : 1 } }

List of supported rules

no-chinese-character: Prevent usage of Chinese characters.

no-greek-character: Prevent usage of Greek characters.

no-japanese-character: Prevent usage of Japanese characters.

no-korean-character: Prevent usage of Korean characters.

no-russian-character: Prevent usage of Russian characters.

no-thai-character: Prevent usage of Thai characters.

License

eslint-plugin-i18n is licensed under the MIT License.

Changelog

v2.1.0 - June 17, 2021

Added rule options to support identifier linting.

Dropped the support of node < 12 for development environment (due to lint-staged and mocha)

v2.0.0 - July 4, 2020