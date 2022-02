Installation

$ npm install --save-dev eslint eslint-plugin-github

Setup

Add github to your list of plugins in your ESLint config.

JSON ESLint config example:

{ "plugins" : [ "github" ] }

Extend the configs you wish to use.

JSON ESLint config example:

{ "extends" : [ "plugin:github/recommended" ] }

The available configs are:

internal Rules useful for github applications.

browser Useful rules when shipping your app to the browser.

recommended Recommended rules for every application.

typescript Useful rules when writing TypeScript.



Rules