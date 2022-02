Allows you to bannish some methods or functions.. Inspired by tslint ban rule

Installation

You'll first need to install ESLint:

$ npm i eslint

Next, install eslint-plugin-ban :

$ npm install eslint-plugin-ban

Note: If you installed ESLint globally (using the -g flag) then you must also install eslint-plugin-ban globally.

Usage

Add ban to the plugins section of your .eslintrc configuration file. You can omit the eslint-plugin- prefix:

{ "plugins" : [ "ban" ] }

Then configure the rules you want to use under the rules section.

{ "rules" : { "ban/ban" : [ 2 , { "name" : "functionName" , "message" : "Prefer use functionName2" } ] } }

Some examples

An error

{ "rules" : { "ban/ban" : [ 2 , { "name" : [ "*" , "push" ], "message" : "Prefer use es6 spread like [...items, newItem]" } ] } }

A simple warning

{ "rules" : { "ban/ban" : [ 1 , { "name" : "api" , "message" : "This function is deprecated, please use api.call()" } ] } }

Multiple errors

{ "rules" : { "ban/ban" : [ "error" , { "name" : "api" , "message" : "This function is deprecated, please use api.call()" }, { "name" : [ "*" , "push" ], "message" : "Prefer use es6 spread like [...items, newItem]" }, { "name" : "functionName" , "message" : "Prefer use functionName2" } ] } }

Widcard

{ "rules" : { "ban/ban" : [ 2 , { "name" : [ "console" , "*" ], "message" : "Please use our logger" } ] } }

Todo

Possibility to add error and warning at same time

Contributing

Please feel free to submit, comment anything on this repo :)