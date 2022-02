ESLint Index

CLI for finding and managing rules in ESLint config files

List all the rules!

Then count them, or create a pretty table!

Installation

npm install eslint-index --save-dev

Usage

eslint-index path/to/.eslintrc [options]

This package is intended to be used as a local utility.

It needs both eslint and the eslint-plugins referenced in the .eslintrc.* config file, to be installed alongside it.

Using it as a global utility will throw an error if eslint and the eslint-plugins referenced in the .eslintrc.* config file are not installed globally.

It is recommended that you use it within your package.json scripts:

"scripts" : { "list-rules" : "eslint-index .eslintrc" , "count-rules" : "eslint-index .eslintrc --format number" , "table-rules" : "eslint-index .eslintrc --format table" , "list-rules-with-docs" : "eslint-index .eslintrc --docs" , "list-eslint-rules" : "eslint-index .eslintrc --groups eslint" , "list-disabled-rules" : "eslint-index .eslintrc --status omitted off" }

Alternatively, you can add ./node_modules/.bin to your $PATH .

This will allow you to use any node binaries within your project:

» cd some-project-with-eslint-index-installed » which eslint-index ./node_modules/.bin/eslint-index » eslint-index .eslintrc --format table ┌──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ total │ omitted │ off │ warn │ error │ ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ eslint │ 233 │ 0 │ 29 │ 2 │ 202 │ ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ react │ 53 │ 4 │ 0 │ 0 │ 49 │ └──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Options

Option Alias Description Arg Type Arg Options --help -h Display help Boolean N/A --docs -d Display docs alongside rules Boolean N/A --format -f Format rules String `list --status -s Filter rules by status Array<String> `omitted --groups -g Filter rules by group/plugin Array<String> `eslint --include -i Filter rules by id Array<String> rule-id-one rule-id-two --exclude -e Reject rules by id Array<String> rule-id-one rule-id-two

Examples

eslint-index .eslintrc --format table eslint-index .eslintrc --format number eslint-index .eslintrc --status omitted off eslint-index .eslintrc --status warn error eslint-index .eslintrc --groups eslint react eslint-index .eslintrc --groups eslint --status warn error eslint-index .eslintrc --groups eslint --status warn error --format number eslint-index .eslintrc --include semi curly eslint-index .eslintrc --exclude semi curly eslint-index .eslintrc --docs eslint-index .eslintrc --groups eslint react --docs

Author

Matthew Wagerfield @wagerfield