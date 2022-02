A babel-root-import resolver for eslint-plugin-import.

Installation

npm install --save-dev eslint-plugin-import eslint-import-resolver-babel-root-import

Usage

Inside your .eslintrc file, pass this resolver to eslint-plugin-import :

"settings" : { "import/resolver" : "babel-plugin-root-import" }

And see babel-root-import to know how to configure your prefix/suffix.

Example

{ "extends" : "airbnb" , "rules" : {}, "settings" : { "import/resolver" : { "babel-plugin-root-import" : {} } } }

License

MIT, see LICENSE.md for details.