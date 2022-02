Good-lookin' ESLint formatter

🎊 Obviously it's more human-readable 🎉🎉🎉

Features

🎯 Line number

🌈 Code highlight

⚓️ Position pointer

🦄 Error/Warning detail

🍻 Auto-fixable is also marked

📄 File-level summary

📋 Total summary

Installation

yarn add eslint-formatter-mo --dev

or

npm i eslint-formatter-mo -D

Usage

Simply append -f mo to your eslint command

eslint [patterns] -f mo

-f is short for --format

See ESLint Formatters for detail

License

MIT