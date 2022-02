ESLint shareable config for XO with 2-space indent

This is for advanced users. You probably want to use XO directly.

Use the XO issue tracker instead of this one.

Install

$ npm install

Usage

Add some ESLint config to your package.json :

{ "name" : "my-awesome-project" , "eslintConfig" : { "extends" : "xo-space" } }

Or to .eslintrc :

{ "extends" : "xo-space" }

This package also exposes xo-space/browser if you're in the browser:

{ "extends" : "xo-space/browser" }

