An opinionated eslint config for Vuetify.

💿 Install

yarn add eslint-config-vuetify -D npm install eslint-config-vuetify --save-dev

🚀 Usage

Update your .eslintrc. * to extend vuetify:

{ "extends" : "vuetify" }

💪 Supporting Vuetify

Vuetify is an open source MIT project that has been made possible due to the generous contributions by community backers. If you are interested in supporting this project, please consider:

📑 License

MIT

Copyright (c) 2016-present Vuetify LLC