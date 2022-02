ESLint sharable config for TUI components

Install

$ npm install eslint eslint-config-tui

Usage

Add .eslintrc.js on your project's root directory.

module .exports = { 'extends' : 'tui' , 'rules' : { } };

If you want to distinguish with tui/es6 , use a version before 5.0.0

Learn more

JavaScript Style Guide

Configuring ESLint

License

This software is licensed under the MIT License.