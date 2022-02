Shared eslint and prettier config for Trustpilot projects.

In short, we use prettier for code formatting and eslint for everything else.

Installation

npm i -D eslint-config-trustpilot

You also need to install the following peer dependencies:

npm i -D @ babel / eslint - parser eslint eslint-plugin-prettier eslint-config-prettier prettier

The browser config additionally requires:

npm i -D eslint-plugin-html

The React config additionally requires:

npm i -D eslint-plugin-react

The Typescript config additionally requires:

npm i -D @typescript-eslint/eslint-plugin @typescript-eslint/parser

Getting Started

Add "extends": "trustpilot" to your .eslintrc file:

{ "extends" : "trustpilot" }

This package includes the following complete and ready to use configurations: