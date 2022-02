ESLint config set for me!

Priority

Avoid "Possible Errors" Keep "Best Practices" if common Use "Modern Style (ES2015+)" if available Format "Stylistic Issues" if fixable or use Prettier

This rules is based on eslint:recommended . Only additional or orverwritten rules are specified.

Usage

Install

for npm v6

npm i -D eslint-config-teppeis eslint prettier

for npm v7+

npm i -D eslint-config-teppeis

eslint and prettier are installed as peer dependencies.

Configure

Specify in your .eslintrc.json :

{ "extends" : "teppeis" }

Default config equals to teppeis/es2018 .

Choose base ECMAScript version

{ "extends" : "teppeis/es2015" }

teppeis/es5

teppeis/es2015

teppeis/es2016

teppeis/es2017

teppeis/es2018 : equals to teppeis

: equals to teppeis/es2019

teppeis/es2020

teppeis/es2021

teppeis/es2022

For Closure Compiler coding style

Extends teppeis/+closure after base config.

{ "extends" : [ "teppeis/es2015" , "teppeis/+closure" ] }

For Node.js

They include eslint-plugin-node.

With specific version

Chose config for specific Node version

{ "extends" : [ "teppeis/node-v12" ] }

teppeis/node-v12 (v12.12+ for module.syncBuiltinESMExports() )

(v12.12+ for ) teppeis/node-v14 (v14.15+ LTS)

(v14.15+ LTS) teppeis/node-v16 (v16.13+ LTS)

With Babel or other transpilers

Extends teppeis/+node after base config.

{ "extends" : [ "teppeis/es2018" , "teppeis/+node" ] }

In teppeis/+node , node/no-unsupported-features/es-syntax is disabled. Available ES features depend on the base config.

node/no-unsupported-features/es-builtins and node/no-unsupported-features/node-builtins are enabled. It is assumed that polyfill is not used.

Customize

Use Prettier

This plugin includes prettier itself in peerDependencies .

Override dupulicated or conflicted rules with teppeis/+prettier .

{ "extends" : [ "teppeis/es2018" , "teppeis/+prettier" ] }

and symlink Prettier config file to your project root.

npx link-prettierrc

Use Mocha for testing

This enables mocha globals like describe or it in **/test/*.js .

{ "extends" : [ "teppeis/es2018" , "teppeis/+mocha" ] }

For ES Modules

This overrides parserOptions.sourceType .

{ "extends" : [ "teppeis/es2018" , "teppeis/+module" ] }

For browsers

This adds browser to env .

{ "extends" : [ "teppeis/es2018" , "teppeis/+browser" ] }

For TypeScript

Configs for TypeScript (applied only for *.ts and *.tsx ).

teppeis/+typescript : Enable rules that don't require type information

: Enable rules that don't require type information teppeis/+typescript-with-type : Require type information (slow)

{ "extends" : [ "teppeis/es2019" , "teppeis/+node" , "teppeis/+typescript" , "teppeis/+prettier" , "teppeis/+mocha" ] }

It also enables ES Modules.

License

Licensed under the MIT license. Copyright (c) 2021, Teppei Sato