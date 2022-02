Logux ESLint Config

Shareable code style and best practice for Logux projects.

Install

Pure JavaScript:

pnpm add --save-dev @logux/eslint-config eslint-config-standard eslint-plugin-promise eslint-plugin-node eslint-plugin-import eslint-plugin-prefer-let eslint

TypeScript or ESM-only project:

pnpm add --save-dev @logux/eslint-config @typescript-eslint/eslint-plugin @typescript-eslint/parser typescript eslint-config-standard eslint-plugin-promise eslint-plugin-node eslint-plugin-import eslint-plugin-prefer-let eslint

Usage

For JavaScript add config to package.json or other ESLint configs.

"eslintConfig" : { "extends" : "@logux/eslint-config" }

For TypeScript:

"eslintConfig" : { "extends" : "@logux/eslint-config/ts" }

For ESM-only projects: