jQuery eslint config

Usage

npm install --save-dev eslint-config-jquery

Configure ESLint with a .eslintrc file using the following contents:

{ "extends" : "jquery" }

Status

This config follows the spirit of the jQuery code style, does not violate it and extends it.

Semver policy

Same approach as in ESLint, see https://github.com/eslint/eslint#user-content-semantic-versioning-policy.