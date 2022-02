An ESLint shareable config for meticulous people.

⚠️ This config does not contain rules for code style. We recommend you to use prettier.

If you have any question about a rule or want to discuss about it, please open an issue.

Install

npm i -D eslint eslint-config-i-am-meticulous

Note that the default config require eslint-plugin-import

Usage

Notes

This config extends eslint:recommended .

. You will need to adjust configuration syntax depending on your configuration location ( package.json or .eslintrc ).

or ). You might need to use babel-eslint if you use babel with fresh ES stages.

Meticulous modern ES

Add to your eslint configuration (here, in package.json )

{ "eslintConfig" : { "extends" : "eslint-config-i-am-meticulous" } }

Flow

To use the meticulous flow rule set (that extends the default one):

This rule set require babel-eslint.

npm i -D eslint babel-eslint eslint-plugin-flowtype eslint-config-i-am-meticulous

{ "eslintConfig" : { "parser" : "babel-eslint" , "extends" : "eslint-config-i-am-meticulous/flow" } }

React

To use the meticulous React rule set (that extends the default one):

npm i -D eslint eslint-plugin-react eslint-config-i-am-meticulous

{ "eslintConfig" : { "extends" : "eslint-config-i-am-meticulous/react" } }

React + Flow

To use the meticulous React + flow rule set (that extends the default one):

This rule set require babel-eslint.

npm i -D eslint babel-eslint eslint-plugin-flowtype eslint-config-i-am-meticulous

{ "eslintConfig" : { "parser" : "babel-eslint" , "extends" : "eslint-config-i-am-meticulous/react-flow" } }

This rule set is a combination of react and flow rule sets but add a tiny change to support props and state property initializers to be added at the top of classes (react/sort-comp default configuration does not allow that).

To use the meticulous React-Native rule set (that extends the default React and Flow ones):

npm i -D eslint eslint-plugin-react eslint-plugin-react-native eslint-plugin-flowtype eslint-config-i-am-meticulous

{ "eslintConfig" : { "extends" : "eslint-config-i-am-meticulous/react-native" } }

Old ES5

To use the meticulous ES5 rule set (that extends the default one):

npm i -D eslint eslint-plugin-react eslint-config-i-am-meticulous

{ "eslintConfig" : { "extends" : "eslint-config-i-am-meticulous/es5" } }

CONTRIBUTING