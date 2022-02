ESLint shareable config for the HTML Academy courses

Installation

npm install --save-dev eslint-config-htmlacademy

Package requires eslint . You must install it manually.

Usage

Once the eslint-config-htmlacademy package is installed, you can use it by specifying htmlacademy in the extends section of your ESLint configuration.

For validating Vanilla JS project use vanilla version:

{ "parserOptions" : { "ecmaVersion" : 2019 , "sourceType" : "module" }, "env" : { "es2017" : true , "browser" : true }, "extends" : "htmlacademy/vanilla" , "rules" : { } }

For validating React project use react version ( htmlacademy/react includes react/recommended ):

{ "parserOptions" : { "ecmaVersion" : 2019 , "sourceType" : "module" }, "env" : { "es2017" : true , "browser" : true }, "extends" : "htmlacademy/react" , "rules" : { } }

For validating React project with TypeScript use react-typescript version ( htmlacademy/react-typescript includes react/recommended and @typescript-eslint/recommended ):

{ "parserOptions" : { "ecmaVersion" : 2018 , "sourceType" : "module" }, "env" : { "es2017" : true , "browser" : true }, "extends" : "htmlacademy/react-typescript" , "rules" : { } }

Caution! htmlacademy/react and htmlacademy/react-typescript doesn't include react-hooks/rules-of-hooks and react-hooks/exhaustive-deps because in our courses we use CRA (Create React App) which includes these plugins out of box. Install them yourself if necessary.

Node.js versions soon.