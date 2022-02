The most strict (yet practical) ESLint config.

Aims to include as many plugins and rules as possible to make your code extremely consistent and robust.

34 plugins. 1035 rules.

Usage

npm install eslint-config-hardcore --save-dev

Available configs:

hardcore

hardcore/ts

hardcore/node

hardcore/react

hardcore/react-testing-library

hardcore/jest

hardcore/fp

hardcore/ts-for-js

Example .eslintrc.json for a React project:

{ "extends" : [ "hardcore" , "hardcore/react" , "hardcore/react-testing-library" , "hardcore/jest" , "hardcore/fp" ], "env" : { "browser" : true }, "overrides" : [ { "files" : [ "server/**/*.js" ], "extends" : [ "hardcore/node" ], "env" : { "browser" : false } } ] }

Example .eslintrc.json for a TypeScript React project:

{ "extends" : [ "hardcore" , "hardcore/react" , "hardcore/react-testing-library" , "hardcore/jest" , "hardcore/fp" , "hardcore/ts" ], "parserOptions" : { "project" : "./tsconfig.json" }, "env" : { "browser" : true }, "overrides" : [ { "files" : [ "server/**/*.ts" ], "extends" : [ "hardcore/node" ], "env" : { "browser" : false } } ] }

Configs

hardcore

Base framework-agnostic config.

¹ eslint-plugin-json actually includes 19 rules, but I consider them as one "no-invalid-json" rule.

Config for TypeScript.

Plugin Enabled rules typescript-eslint 100 eslint-plugin-etc 10 @shopify/eslint-plugin 3 eslint-plugin-sort-class-members 1 eslint-plugin-no-explicit-type-exports 1 Total: 115

Config for Node.js.

Plugin Enabled rules eslint-plugin-node 35 Total: 35

Config for React.

Plugin Enabled rules eslint-plugin-react 77 eslint-plugin-jsx-a11y 32 eslint-plugin-react-perf 4 eslint-plugin-react-form-fields 4 @shopify/eslint-plugin 3 eslint-plugin-react-hook-form 3 eslint-plugin-react-hooks 2 Total: 125

Config for React Testing Library.

Plugin Enabled rules eslint-plugin-testing-library 24 Total: 24

Config for Jest.

Plugin Enabled rules eslint-plugin-jest 46 eslint-plugin-jest-dom 11 eslint-plugin-jest-formatting 7 Total: 64

Config for functional programming.

Plugin Enabled rules eslint-plugin-fp 13 eslint-plugin-ramda 24 Total: 37

Config for linting JavaScript with typescript-eslint.

Plugin Enabled rules typescript-eslint 26 @shopify/eslint-plugin 2 eslint-plugin-sort-class-members 1 Total: 29

Did you know you can lint JavaScript code with typescript-eslint?

Use this config to take advantage of typescript-eslint's advanced type-aware rules (like @typescript-eslint/naming-convention and @typescript-eslint/prefer-optional-chain ) without the need to switch to writing TypeScript.

First, you'll need to create tsconfig.json in the root of your project. You don't have to specify any options, just {} should do it. Then add hardcore/ts-for-js to the overrides section in your .eslintrc like this:

{ "extends" : [ "hardcore" ], "env" : { "browser" : true }, "overrides" : [ { "files" : [ "*.js" ], "extends" : [ "hardcore/ts-for-js" ], "parserOptions" : { "project" : "./tsconfig.json" } } ] }

License

MIT