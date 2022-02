Node Style Guide for Egg.

Install

npm i eslint eslint-config-egg --save-dev

Usage

package.json

{ "devDependencies" : { "eslint-config-egg" : "10" , "eslint" : "8" } }

.eslintrc.js

module .exports = { extends : 'eslint-config-egg' , };

Use with TypeScript project

package.json

{ "devDependencies" : { "eslint-config-egg" : "8" , "typescript" : "^4.5.2" } }

.eslintrc.js

module .exports = { extends : 'eslint-config-egg/typescript' , parserOptions : { project : './tsconfig.json' } };

scripts

{ "lint" : "eslint . --ext .ts" }

settings.json in vscode

{ "eslint.validate" : [ "javascript" , "javascriptreact" , { "language" : "typescript" , "autoFix" : true }, ] }

Use with Experimental Features

If you want to use eslint-config-egg with experimental features such as async function , you should use @babel/eslint-parser parser:

package.json

{ "devDependencies" : { "eslint-config-egg" : "10" , "eslint" : "8" , "@babel/core" : "7" , "@babel/eslint-parser" : "7" } }

.eslintrc.js

module .exports = { extends : 'eslint-config-egg' , parser : '@babel/eslint-parser' , rules : { 'generator-star-spacing' : 'off' , 'babel/generator-star-spacing' : 'off' , } };

Use with React in Front-End

If you want to use eslint-config-egg with react, jsx and es6 modules:

package.json

{ "devDependencies" : { "eslint-config-egg" : "10" , "eslint" : "8" , "@babel/core" : "7" , "@babel/eslint-parser" : "7" , "eslint-plugin-react" : "7" } }

.eslintrc.js

module .exports = { extends : 'eslint-config-egg' , parser : '@babel/eslint-parser' , parserOptions : { sourceType : 'module' , }, plugins : [ 'react' , ], rules : { 'react/jsx-uses-vars' : 'error' , 'generator-star-spacing' : 'off' , 'babel/generator-star-spacing' : 'off' , }, };

License

MIT

