ESLint shareable config for Angular plugin

Install

npm install --save-dev eslint-config-angular

Also, need to install eslint-plugin-angular.

Usage

In your .eslintrc file:

{ "extends" : "angular" }

This config will

enable eslint-plugin-angular

add angular as a global variable

as a global variable disable the no-use-before-define rule as recommended by eslint-plugin-angular

All options from index.js may be overridden in your .eslintrc file.

LICENSE

MIT © Dustin Specker