「阿里巴巴前端规约」是在阿里经济体内广泛使用的一套前端编码和工程规范，致力于通过统一编码风格、普及最佳实践和代码缺陷检查帮助团队降低协作成本、提升前端项目的可维护性和稳定性。
本项目主要包括「规约文档」和「配套工具」两部分，目前只开放了「配套工具」部分，你可以使用 F2ELint 等配套工具来为项目接入规约。
规约文档主要分为编码规约和工程规约两大类，包括：
规约文档目前暂未对外开放，敬请期待……
我们引入了多个业界流行的 Linter 作为规约文档的配套工具，并根据规约内容定制了对应的规则包，它们包括：
|规约
|Lint 工具
|规则包
|《JavaScript 编码规约》
《TypeScript 编码规约》
《React 编码规约》
《Rax 编码规约》
《Vue 编码规约》
《Node.js 开发规约》
|ESLint
|eslint-config-ali
|《CSS 编码规约》
|stylelint
|stylelint-config-ali
|《Git 规约》
|commitlint
|commitlint-config-ali
|《文档通用规约》
|markdownlint
|markdownlint-config-ali
可以看到这些 Linter 和规则包众多且零散，全部安装它们会给项目增加十几个依赖，接入和升级成本都比较高。
因此我们封装了 F2ELint 这个 npm 包，它收敛屏蔽了这些依赖和配置细节，提供简单的 CLI 和 Node.js API，让项目能够一键接入、一键扫描、一键修复、一键升级，并为项目配置 git commit 卡口，降低项目接入规约的成本。
你可以使用 F2ELint 方便地为项目接入全套规约 Lint，也可以根据需求单独安装 xx-config-ali 和相关 Linter。
非常欢迎大家通过 Issues 反馈问题和需求，或者通过 PRs 参与贡献，请参考 CONTRIBUTING.md。