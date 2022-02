Airbnb's ESLint config with TypeScript and Prettier support.

How to use

Install typescript , eslint and prettier , eslint-config-airbnb-typescript-prettier and put it into your .eslintrc.js .

$ npm install typescript eslint prettier eslint-config-airbnb-typescript-prettier --save-dev

.eslintrc.js

module .exports = { extends : "airbnb-typescript-prettier" };

License

Open source licensed as MIT.