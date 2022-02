esformatter plugin for single/double quotes normalization.

Usage

install it:

npm install esformatter-quotes

and add to your esformatter config file:

{ "plugins" : [ "esformatter-quotes" ], "quotes" : { "type" : "single" , "avoidEscape" : false } }

Options

type:String if code should use "single" or "double" quotes.

avoidEscape:Boolean true if you want to avoid escaping quotes when possible.



esformatter.register( require ( 'esformatter-quotes' )); var output = esformatter.format(str, { "quotes" : { "type" : "single" , "avoidEscape" : false } });

Examples

Given this input program:

var singleQuote = 'single' ; var doubleQuote = "double" ; var avoidSingle = 'single "quote"' ; var avoidDouble = "double 'quote'" ; var lorem = "ipsum \"dolor\" sit 'amet'" ; var maecennas = 'ipsum \'dolor\' sit "amet"' ;

Will you get the following output based on the config options:

var singleQuote = 'single' ; var doubleQuote = 'double' ; var avoidSingle = 'single "quote"' ; var avoidDouble = 'double \'quote\'' ; var lorem = 'ipsum "dolor" sit \'amet\'' ; var maecennas = 'ipsum \'dolor\' sit "amet"' ;

var singleQuote = 'single' ; var doubleQuote = 'double' ; var avoidSingle = 'single "quote"' ; var avoidDouble = "double 'quote'" ; var lorem = 'ipsum "dolor" sit \'amet\'' ; var maecennas = 'ipsum \'dolor\' sit "amet"' ;

var singleQuote = "single" ; var doubleQuote = "double" ; var avoidSingle = "single \"quote\"" ; var avoidDouble = "double 'quote'" ; var lorem = "ipsum \"dolor\" sit 'amet'" ; var maecennas = "ipsum 'dolor' sit \"amet\"" ;

var singleQuote = "single" ; var doubleQuote = "double" ; var avoidSingle = 'single "quote"' ; var avoidDouble = "double 'quote'" ; var lorem = "ipsum \"dolor\" sit 'amet'" ; var maecennas = "ipsum 'dolor' sit \"amet\"" ;

License

Released under the MIT License.