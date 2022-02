ESDoc

ESDoc is a documentation generator for JavaScript.

Please try it out!

Features

Generates good documentation.

Measures documentation coverage.

Integrate test codes into documentation.

Integrate manual into documentation.

Parse ECMAScript proposals.

ESDoc Hosting Service

Users

And more.

Quick Start

cd your-project/ npm install --save-dev esdoc esdoc-standard-plugin echo '{ "source": "./src", "destination": "./docs", "plugins": [{"name": "esdoc-standard-plugin"}] }' > .esdoc.json ./node_modules/.bin/esdoc open ./docs/index.html

Document

please visit esdoc.org to see more documentation.

License

MIT

Author

Ryo Maruyama@h13i32maru