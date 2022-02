Transpile TypeScript to ESM with Node.js loader hooks on the fly.

Inspired by esbuild-register but for Node.js ESM instead of CJS.

Features

Supports .ts , .tsx and .json

, and Support extension also resolving (can import modules without extension)

Usage

npm i esbuild-node-loader -D

node --experimental-loader esbuild-node-loader file.ts

Or use with esmo:

npx esmo file.ts

License

MIT License © 2021 Anthony Fu